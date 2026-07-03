Путин: украинские войска отступают с большими потерями

Украинские войска в зоне боевого соприкосновения отступают с большими потерями, несмотря на то, что пытаются удержаться на занимаемых позициях. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск [противник] отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Также российский лидер назвал отреагировал на заявления Киева о якобы успехах ВСУ, назвав распространение подобной информации украинской пропагандистской операцией.
Кроме того, Владимир Путин заявил о полном завершении освобождения ЛНР и продвижении российских войск в ДНР. Подробнее читайте здесь на KP.RU.
Напомним, Путин посетил вспомогательный командный пункт ВС РФ 3 июля.
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