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Путин: украинские войска отступают с большими потерями

Путин рассказал о вынужденном отступлении ВСУ под натиском ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские войска в зоне боевого соприкосновения отступают с большими потерями, несмотря на то, что пытаются удержаться на занимаемых позициях. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск [противник] отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Также российский лидер назвал отреагировал на заявления Киева о якобы успехах ВСУ, назвав распространение подобной информации украинской пропагандистской операцией.

Кроме того, Владимир Путин заявил о полном завершении освобождения ЛНР и продвижении российских войск в ДНР. Подробнее читайте здесь на KP.RU.

Напомним, Путин посетил вспомогательный командный пункт ВС РФ 3 июля.

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