Путин рассказал об освобождении ВС РФ более сотни населенных пунктов

Российский лидер Владимир Путин сделал заявление об освобожденных территориях в ЛДНР и Херсонской, Запорожской областях. ВС РФ продолжают наступать на всех направлениях. По данным президента России, за этот год Вооруженные Силы освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии. Так он рассказал в ходе посещения вспомогательного командного пункта объединенной группировки войск 3 июля.
Владимир Путин подчеркнул, что войска взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров земли в ЛДНР и Новороссии. Наступление будет продолжено.
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