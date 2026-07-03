Путин уверен, что победа в конфликте на Украине будет за Россией: что сказал президент

Президент РФ Владимир Путин оценил ход проведения спецоперации на Украине. Он заверил, что победа в конфликте будет за Россией. Об этом президент РФ сообщил во время посещения одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск.
Владимир Путин отметил, что Москве придется создавать большую зону безопасности из-за массированных ударов ВСУ по гражданским объектам. Чем их будет больше, тем шире будет создана зона, указал российский лидер.
Он также подчеркнул, что ВС РФ уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.
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