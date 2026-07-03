Везёт тому, кто везёт: Путин крылатым выражением поздравил военных РФ с успехами в зоне СВО

«Антон Феликсович, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально», — сказал Путин, выслушав доклад командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса.