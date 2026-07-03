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Везёт тому, кто везёт: Путин крылатым выражением поздравил военных РФ с успехами в зоне СВО

Путин поздравил военных РФ с успехами в зоне спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин поздравил военнослужащих ВС РФ с успехами в зоне специальной военной операции, употребив крылатое выражение «везёт тому, кто везёт».

«Антон Феликсович, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально», — сказал Путин, выслушав доклад командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса.

Напомним, Верховный Главнокомандующий в пятницу 3 июля посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск (сил), где провёл совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск. Отчёт об этом мероприятии публикует пресс-служба Кремля.

На совещании Владимир Путин сделал заявление об освобожденных территориях в ЛДНР и Херсонской, Запорожской областях. По данным президента России, за этот год Вооруженные Силы освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии.

При этом Путин оценил ход проведения спецоперации на Украине. Он заверил, что победа в конфликте будет за Россией.

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