Президент России рассказал о создаваемой зоне безопасности на «исторически русской земле»

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал создание на Украине зоны безопасности. Он предупредил, что ее протяженность зависит от попыток боевиков ВСУ атаковать гражданские объекты РФ. Так он сказал во вспомогательном командном пункте объединенной группировки войск 3 июля.
Владимир Путин пояснил, что создаваемая зона безопасности пролегает на «исторически русской земле». Она будет расширяться в зависимости от действий ВСУ, добавил президент РФ.
Российский лидер, кроме того, призвал командование ВС действовать рационально и последовательно. Он указал на важность сохранения жизней бойцов.
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