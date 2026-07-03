Президент России рассказал о создаваемой зоне безопасности на «исторически русской земле»

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал создание на Украине зоны безопасности. Он предупредил, что ее протяженность зависит от попыток боевиков ВСУ атаковать гражданские объекты РФ. Так он сказал во вспомогательном командном пункте объединенной группировки войск 3 июля.