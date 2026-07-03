Путин высказался о Зеленском и украинских властях, назвав их лицедеями

Президент РФ Владимир Путин нелицеприятно высказался о Владимире Зеленском и его окружении, назвав украинское руководство «лицедеями».
Об этом он сказал во время совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск. Отчёт об этом мероприятии публикует пресс-служба Кремля. Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск в пятницу 3 июля.
Также российский лидер отреагировал на заявления Киева о якобы успехах ВСУ, назвав распространение подобной информации украинской пропагандистской операцией.
Верховный главнокомандующий ВС РФ во время совещания прокомментировал создание на Украине зоны безопасности. Он предупредил, что ее протяженность зависит от попыток боевиков ВСУ атаковать гражданские объекты РФ.
Кроме того, Владимир Путин предупредил российских военных, что Киев может предпринять ряд диверсионных вылазок.
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