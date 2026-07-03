Путин поручил российским военным быть готовым к возможным диверсионным вылазкам ВСУ

Президент РФ Владимир Путин предупредил российских военных, что Киев может предпринять ряд диверсионных вылазок. Верховный главнокомандующий поручил внимательно отнестись к такой возможности и быть к ней готовыми, чтобы вовремя предотвращать подобные попытки.
Об этом он сказал во время совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск. Отчёт об этом мероприятии публикует пресс-служба Кремля. Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск в пятницу 3 июля.
По словам Путина, ВСУ могут предпринять вылазки малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера. Целью таких акций может стать подтверждение Киевом своих тезисов о мнимых достижениях.
«Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми», — подчеркнул российский лидер.
При этом Путин оценил ход проведения спецоперации на Украине. Он заверил, что победа в конфликте будет за Россией.
Также российский лидер назвал отреагировал на заявления Киева о якобы успехах ВСУ, назвав распространение подобной информации украинской пропагандистской операцией.
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