Президент России Владимир Путин выступил с заявлениями во время посещения одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск. Он поручил проанализировать вовлеченность «каждого подстрекателя» к продолжению украинского конфликта.
По словам Владимира Путина, целью «мнимых европейцев-миротворцев» выступает не мир. Он заявил, что союзники Киева нацелены на продолжение конфликта на Украине. Киевский режим подтверждает предположения России об истинных намерениях, добавил президент.
Российский лидер уверен, что победа в конфликте будет за Москвой. Владимир Путин отметил, что войска наступают на всех направлениях в зоне СВО.
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