МО показало видео из Константиновки после освобождения города

К 3 июля бойцы ВС России полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали кадры с дронов и доложили о ситуации в населенном пункте. Минобороны России опубликовало видео из Константиновки на канале в «Макс».