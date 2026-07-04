МО показало видео из Константиновки после освобождения города

К 3 июля бойцы ВС России полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали кадры с дронов и доложили о ситуации в населенном пункте. Минобороны России опубликовало видео из Константиновки на канале в «Макс».
Кроме того, в МО напомнили о полном освобождении ВС РФ территории Луганской Народной Республики. В настоящий момент продолжается уничтожение формирований ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины», — рассказали в Минобороны РФ.
Владимир Путин оценил ход проведения спецоперации. Он заверил, что победа в конфликте будет за Россией. Владимир Путин отметил, что Москве придется создавать большую зону безопасности из-за массированных ударов ВСУ по гражданским объектам РФ.
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