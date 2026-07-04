Константиновка для российских военных является важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения. Так прокомментировала взятие этого населённого пункта российскими военными официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат указала на то, что киевские власти озвучивали недостоверную информацию о якобы успехах ВСУ на поле боя, чтобы получать финансовую помощь от Запада.
«Как исступлённо Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы “успехи на поле боя”, чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву. Но Путин сказал “работайте, братья”, и братья не подвели», — написала Захарова в Telegram-канале.
Она пожелала российским военным дальнейших успехов в продвижении вперёд.
«Важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперёд. Только вперёд и с Богом!», — резюмировала Захарова.
Военкор KP.RU Александр Коц рассказал, как российская армия брала Константиновку, подробности здесь.
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