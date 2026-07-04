«Должно быть продолжено»: Путин анонсировал новые массированные удары по Украине

Российский лидер Владимир Путин оценил выполнение ВС РФ задач по нанесению групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины. Он подчеркнул, что массированные атаки на объекты должны быть продолжены. Так Владимир Путин сказал в ходе посещения вспомогательного командного пункта объединенной группировки войск.
Президент РФ уточнил, что ВС необходимо продолжать также массированные удары по обеспечивающим инфраструктуру ВПК Украины объектам. Глава государства назвал это поручение ответом на действия Киева.
«Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам обеспечивающим её функционирование должно быть продолжено», — заключил Владимир Путин.
По словам главы государства, задачи СВО выполняются. Бойцы действуют в соответствии с замыслом Генштаба ВС России.
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