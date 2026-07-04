«Должно быть продолжено»: Путин анонсировал новые массированные удары по Украине

Российский лидер Владимир Путин оценил выполнение ВС РФ задач по нанесению групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины. Он подчеркнул, что массированные атаки на объекты должны быть продолжены. Так Владимир Путин сказал в ходе посещения вспомогательного командного пункта объединенной группировки войск.