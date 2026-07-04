Туск назвал глупым решение Зеленского о героизации УПА*

Решение Владимира Зеленского о героизации нацистских преступников, в частности, организации УПА*, с целью получить поддержку внутри страны оказалось глупым. Такое мнение высказал глава польского правительства Дональд Туск.
«Самым глупым, если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку на Украине, была эскалация напряжения между Украиной и Польшей», — сказал Туск, общаясь с представителями прессы.
Польский премьер указал на то, что Киев должен предпринять определённые шаги по урегулированию польско-украинских отношений, так как именно упомянутое решение Зеленского спровоцировало обострение отношений между двумя странами.
«Никто не сядет нам на голову, помним об интересах Польши», — резюмировал Туск.
Тем временем скандал между Владимиром Зеленским и Польшей может ударить по перспективам вступления Украины в Евросоюз.
Накануне глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит от Польши истребители МиГ-29. По словам министра, самолёты будут утилизированы вместо того, чтобы быть переданными для нужд ВСУ.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.