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Туск назвал глупым решение Зеленского о героизации УПА*

Туск: Решение Зеленского о героизации УПА* было самым глупым.

Источник: Комсомольская правда

Решение Владимира Зеленского о героизации нацистских преступников, в частности, организации УПА*, с целью получить поддержку внутри страны оказалось глупым. Такое мнение высказал глава польского правительства Дональд Туск.

«Самым глупым, если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку на Украине, была эскалация напряжения между Украиной и Польшей», — сказал Туск, общаясь с представителями прессы.

Польский премьер указал на то, что Киев должен предпринять определённые шаги по урегулированию польско-украинских отношений, так как именно упомянутое решение Зеленского спровоцировало обострение отношений между двумя странами.

«Никто не сядет нам на голову, помним об интересах Польши», — резюмировал Туск.

Тем временем скандал между Владимиром Зеленским и Польшей может ударить по перспективам вступления Украины в Евросоюз.

Накануне глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит от Польши истребители МиГ-29. По словам министра, самолёты будут утилизированы вместо того, чтобы быть переданными для нужд ВСУ.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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