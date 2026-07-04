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Аналитик прокомментировал освобождение Константиновки

Коротченко назвал взятие Константиновки важным российским военным успехом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Первая город-крепость Славянско-Краматорской агломерации пала, заявил РИА Новости российский аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Взятие Константиновки — важный российский военный успех, подтверждающий, что стратегическая инициатива полностью в руках командования российской армии. Константиновка — это первая город-крепость, взятие которой взламывает Славянско-Краматорскую агломерацию»- сказал Коротченко.

Одновременно это, по словам эксперта, мощнейший удар по системе пропаганды Украины.

«Украинская пропаганда потерпела крах», — сказал Коротченко.

«Взятие Константиновки наглядно показывает иллюзорность планов (Владимира — ред.) Зеленского и его западных покровителей удержать фронт даже на пропагандистском фронте», — сказал Коротченко.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

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