Владимир Зеленский играет на руку России, распространяя ложную информацию о якобы успехах ВСУ на линии боевого соприкосновения, которых на самом деле не существует. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.
«Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют — своими действиями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — сказал российский лидер во время совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск. Отчёт об этом мероприятии публикует пресс-служба Кремля. Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск в пятницу 3 июля.
Тем временем сказки Зеленского про «перемоги ВСУ» больше не действуют, а в Верховной раде критикуют Министра обороны Украины. Подробности здесь на KP.RU.
Ранее сайт KP.RU писал, как Зеленский разыграл спектакль. Он лгал об успехах ВСУ, чтобы стрясти с Европы еще 20 миллиардов долларов.
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