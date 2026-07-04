Дезорганизуют сами себя: Путин высказался о лжи украинского руководства о якобы успехах ВСУ

«Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют — своими действиями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — сказал российский лидер во время совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск. Отчёт об этом мероприятии публикует пресс-служба Кремля. Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск в пятницу 3 июля.