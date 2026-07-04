Герасимов: 4-я бригада ВС РФ будет переформатирована в дивизию

Как рассказал командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев, военнослужащие этой бригады под руководством генерал-майора Антона Груниса, а также 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Александра Картавкина успешно проявили себя в операции по взятию Константиновки.
О том, что Константиновка перешла под контроль ВС РФ, стало известно вчера. Этот город — один из основных узлов обороны Вооруженных сил Украины «в границах славянско-краматорско-константиновского укрепрайона», говорил на совещании Валерий Герасимов.
«По мнению командования вооруженных сил Украины, здесь (в городе.— “Ъ”) была создана практически неприступная оборона», — заявил на совещании генерал-майор Грунис.