Герасимов: 4-я бригада ВС РФ будет переформатирована в дивизию

4-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, принимавшая участие в боях за Константиновку в ДНР, будет преобразована в дивизию. Об этом президенту Владимиру Путину на совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировкой войск доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Генерал армии подчеркнул, что этот вопрос решится до конца года.