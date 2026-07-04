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Ракетная опасность уже более часа действует в Самарской области: подробности

В Самарской области ввели режим ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

На территории Самарской области в ночь на 4 июля ввели режим ракетной опасности. Он действует уже более часа. Жителей региона призвали спрятаться в укрытиях или помещениях без окон. Об этом уведомил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на канале в «Макс».

Ракетная опасность в регионе объявлялась и вечером 3 июля. О последствиях информации не поступало.

«Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам», — порекомендовал Вячеслав Федорищев.

Неделю назад ВСУ ударили ракетами по Волгограду. К утру 3 июля стало известно, что половина пострадавших от атаки еще остается в больнице. Жертвами киевской агрессии стали два человека. Трагедия произошла 27 июня.

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