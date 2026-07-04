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ВСУ пытаются ракетами атаковать Ульяновскую область: тревога действует уже более часа

Губернатор Русских предупредил о ракетной опасности в Ульяновской области.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких регионах России ночью 4 июля ввели режим ракетной опасности. Он действует, в том числе, на территории Ульяновской области. ВСУ пытаются атаковать субъект ракетами. Тревогу объявили в 01:45. Режим не снят до сих пор. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в «Макс».

Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Губернатор также не уведомлял о разрушениях. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах и не оставаться на открытой местности.

«Находитесь в безопасном месте до сигнала “Отбой ракетной опасности”, — посоветовал Алексей Русских.

Более часа тревога также действует на территории Самарской области. Режим ракетной опасности ввели второй раз за несколько часов. Жителей региона призвали спрятаться в укрытиях или помещениях без окон.

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