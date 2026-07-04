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Российские силы ПВО сбили ракету над территорией Удмуртии

Бречалов: ракету ВСУ сбили над Удмуртией при попытке атаковать предприятие.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО сбили ракету над территорией Удмуртии в ночь на субботу, 4 июля. Об этом информировал глава республики Александр Бречалов.

«Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий», — написал чиновник в Telegram-канале.

Бречалов добавил, что люди при этом не пострадали, также не были разрушены или повреждены наземные объекты.

Глава Удмуртии призвал не распространять недостоверную информацию о произошедшем.

Тем временем Белгород ночью 4 июля подвергся массированным ударам со стороны ВСУ. На нескольких объектах инфраструктуры произошли пожары. Сообщается, что люди при этом не пострадали.

Кроме того, в Московском регионе ночью 4 июля отражают атаку украинских дронов. За три часа уничтожено уже 16 направлявшихся к столице БПЛА. Последняя группа дронов перехвачена в 03:10.

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