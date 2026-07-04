Путин предупредил о возможных диверсионно-террористических действиях Киева

Российский лидер Владимир Путин предположил, что Киев способен предпринять диверсионно-террористические действия. Он подчеркнул, что противник может пойти на преступные шаги ради подкрепления лжи о мнимых достижениях. Глава государства призвал россиян быть готовыми к таким диверсионным вылазкам. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе посещения вспомогательного командного пункта объединенной группировки войск 3 июля.
Президент РФ указал на пропагандистский характер лживых заявлений Киева. Он напомнил, что украинские власти пытаются придерживаться своих легенд о ходе спецоперации.
«Противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой “помпой” пропагандистского характера», — допустил Владимир Путин.
Глава государства поручил проанализировать вовлеченность «каждого подстрекателя» к продолжению украинского конфликта. По словам президента РФ, целью «мнимых европейцев-миротворцев» выступает далеко не мир. Владимир Путин уточнил, что союзники Киева нацелены на продолжение конфликта на Украине.
Российский лидер также положительно оценил выполнение ВС РФ задач по нанесению групповых ударов по инфраструктуре ВПК противника. Он подчеркнул, что массированные атаки должны быть продолжены. Владимир Путин пояснил, что ВС необходимо ликвидировать обеспечивающие инфраструктуру ВПК Украины объекты.
По словам президента, выполнение задач СВО бойцами происходит в соответствии с замыслом Генштаба ВС РФ. Глава государства уведомил, что войска наступают на всех направлениях в зоне спецоперации. Он добавил, что ВС России полностью освободили город Константиновку в ДНР и всю территорию ЛНР.
Владимир Путин, кроме того, охарактеризовал как пропагандистскую операцию заявления киевского режима о его мнимых успехах. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Украина продолжает раскручивать этот тезис. При этом успехов у ВСУ в зоне спецоперации нет. Войска отступили из Константиновки и давно утратили контроль над инициативой в бою.