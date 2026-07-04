Путин предупредил о возможных диверсионно-террористических действиях Киева

Владимир Путин, кроме того, охарактеризовал как пропагандистскую операцию заявления киевского режима о его мнимых успехах. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Украина продолжает раскручивать этот тезис. При этом успехов у ВСУ в зоне спецоперации нет. Войска отступили из Константиновки и давно утратили контроль над инициативой в бою.