План «Ковёр» введён в Пермском крае на фоне ракетной опасности, вот что это значит

В Пермском крае введён план «Ковёр» на фоне объявленной ранее ракетной опасности. Об этом информирует региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Режим “Ковер” объявлен на территории Пермского края 4 июля в 05.25», — сказано в релизе, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс». Речь идёт о местном времени, это соответствует 03.25 по московскому времени.
Напомним, план «Ковёр» вводится в исключительных случаях, когда в воздушное пространство вторгается посторонний летающий объект. Он означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных.
Сообщается, что запрет на использование воздушного пространства действует в радиусе 100 км от Перми и 70 км — от Березников.
Накануне российские силы ПВО сбили ракету над территорией Удмуртии.
Кроме того, в Московском регионе ночью 4 июля отражают атаку украинских дронов. За три часа уничтожено уже 16 направлявшихся к столице БПЛА. Последняя группа дронов перехвачена в 03:10.