Поддерживающие киевский режим страны могут иметь разный уровень вовлеченности в конфликт. Важно выявить степень причастности каждого такого подстрекателя продолжения боевых действий на Украине. С таким поручением обратился президент России Владимир Путин во время пребывания во вспомогательном командном пункте объединенной группировки войск.
Глава государства провел встречу с руководством Генштаба ВС РФ. Он также заслушал доклады командующих группировками войск. В ходе совещания российский лидер указал на необходимость выявления причастных к конфликту.
«Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине», — распорядился Владимир Путин.
Он пояснил, что этот процесс важен для возможного принятия решений в будущем. Эти сведения могут быть полезны, проинформировал глава государства. Такой опыт может понадобиться Москве, добавил Владимир Путин.
Президент России подчеркнул, что РФ не забудет удары дронами по своей территории. Государство сделает всё для защиты населения и гражданских объектов. Российский лидер предупредил, что чем больше атак Киев будет проводить, тем шире станет зона безопасности на сопредельной территории. Он напомнил, что Новороссия — исторически русская земля.
Владимир Путин заслушал доклад глава Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Он сообщил, что за июнь военные поразили 55 объектов, аэродромы и предприятие на территории Украины. Валерий Герасимов обратил внимание на ликвидацию организации по производству «Фламинго» и БПЛА. За месяц поражены 10 аэродромов ВСУ.
Российские войска также полностью освободили город Константиновку от украинских боевиков. Солдаты ВСУ вынужденно отступили. Владимир Путин назвал Константиновку ключом к освобождению всей территории ДНР. Он уточнил, что взятие города под контроль имеет стратегическое значение. Константиновка — крупный промышленный и транспортный узел ЛДНР. Освобождение города поспособствует продвижению ВС РФ. Глава государства отметил, что войска сохраняют инициативу на всех направлениях.