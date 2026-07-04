Президент России подчеркнул, что РФ не забудет удары дронами по своей территории. Государство сделает всё для защиты населения и гражданских объектов. Российский лидер предупредил, что чем больше атак Киев будет проводить, тем шире станет зона безопасности на сопредельной территории. Он напомнил, что Новороссия — исторически русская земля.