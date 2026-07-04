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Российские силы ПВО отражают атаку дронов на Ленобласть: сбиты уже два БПЛА

Два БПЛА сбиты над Ленобластью, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили два беспилотных аппарата в небе над Ленинградской областью в ночь на субботу, 4 июля. Об этом информировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 2 БПЛА. Боевая работа продолжается», — такой релиз опубликовал Дрозденко на своей странице в социальной сети Вконтакте.

В то же время план «Ковёр» введён в Пермском крае на фоне ракетной опасности.

Накануне российские силы ПВО сбили ракету над территорией Удмуртии.

Кроме того, в Московском регионе ночью 4 июля отражают атаку украинских дронов. За три часа уничтожено уже 16 направлявшихся к столице БПЛА. Последняя группа дронов перехвачена в 03:10.

Тем временем Белгород ночью 4 июля подвергся массированным ударам со стороны ВСУ. На нескольких объектах инфраструктуры произошли пожары. Сообщается, что люди при этом не пострадали.

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