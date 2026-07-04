Активистка Райски: более 100 финнов уехали воевать на стороне Украины

«У нас более сотни человек туда уехало, и мало кто вернулся. А кто вернулся, дальше продвигал нацистскую идеологию, взгляды, неприязнь к русским и ко всему русскому. Только никто не говорит о тех, кто без вести пропал и кто погиб на территории Украины», — сказала Райски.