МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 100 граждан Финляндии отправились на Украину воевать на стороне ВСУ, большинство из них погибли или пропали без вести. Об этом ТАСС сообщила переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски.
«У нас более сотни человек туда уехало, и мало кто вернулся. А кто вернулся, дальше продвигал нацистскую идеологию, взгляды, неприязнь к русским и ко всему русскому. Только никто не говорит о тех, кто без вести пропал и кто погиб на территории Украины», — сказала Райски.
Она добавила, что информация для потенциальных финских наемников размещена в местных открытых источниках с разъяснением условий службы.
Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил ТАСС, что под прикрытием волонтеров-медиков в состав ВСУ интегрированы наемники из Финляндии. Под эти цели сформировано подразделение Nordic Combat Medics в составе украинского добровольческого батальона «Госпитальеры». «Госпитальеры» — одно из подразделений украинской нацистской организации «Правый сектор» (признана террористической, запрещена в РФ). Под видом медицинского волонтерского батальона работает фабрика фейков, которую создавали по примеру сирийских «Белых касок».