В Челябинской области объявляли режим ракетной опасности

— Режим ракетной опасности — это сигнал гражданской обороны, который означает угрозу воздушного нападения. Он вводится, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения, — напомнили в правительстве.
Ранее власти Челябинской области вместе с силовиками и МЧС подготовили специальный видеоролик с инструкцией для жителей на случай беспилотной опасности.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше