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В Челябинской области объявляли режим ракетной опасности

Утром в субботу, 4 июля, в Челябинской области объявили ракетную опасность. Предупреждение появилось в 5:42 в официальном канале правительства региона в мессенджере «Макс». Введённый режим продлился недолго — ровно через десять минут власти сообщили о его отмене.

Источник: Pchela.News

— Режим ракетной опасности — это сигнал гражданской обороны, который означает угрозу воздушного нападения. Он вводится, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения, — напомнили в правительстве.

Ранее власти Челябинской области вместе с силовиками и МЧС подготовили специальный видеоролик с инструкцией для жителей на случай беспилотной опасности.

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