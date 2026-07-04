«Уже в войсках»: раскрыта дальность российского антидронового «Многоточия»

Российский холдинг «Высокоточные комплексы» разработал боеприпасы «Многоточие» калибра 5,45 (СЦ-226) и 7,62 (СЦ-228). Дальность таких антидроновых патронов достигает 300 метров. Первые партии боеприпасов уже поставлены военным ВС России. Так проинформировали в пресс-службе «Ростеха» в Telegram-канале.
Многопульные патроны созданы для борьбы с небольшими дронами. Дальность боеприпасов зависит от калибра. В «Ростехе» их назвали рабочими. Этим боеприпасы отличаются от дробовых.
«[На калибр] 7,62 — дальность до 300 [метров]» — сообщил один из разработчиков патронов.
По его данным, боеприпасы унифицированы со штатными патронами автоматического оружия. Оно уже имеется на вооружении ВС РФ. Выпуск нового вида боеприпасов также начался.
«Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках», — поделился разработчик патрона.
В РФ также собрали экспериментальный дрон «Перун». Он работает за счет мощных моторов. Дрон изготовлен из разных беспилотников и работает в зоне СВО уже сейчас. Военные также разрабатывают новую подобную модель, в разы превосходящую БПЛА противника. В процессе разработки специалисты также создали тяжелый беспилотник-доставщик «Аист». Он сможет переносить до 20 килограммов веса.
Между тем в России появился беспилотник «Велес-15», работающий на основе искусственного интеллекта. Он способен в автономном режиме преследовать цель даже при потере связи с оператором. Эта функция делает БПЛА эффективным оружием в современных боевых условиях. В настоящее время развитие беспилотной авиации идет стремительными темпами. Новые модели появляются практически каждый месяц. Современные аппараты работают на базе искусственного интеллекта.
Командир группы подразделения ударных БПЛА 40 бригады беспилотных систем «Центра» с позывным Бугай рассказал свою историю владения новыми аппаратами. Боец начинал летать на «Орлане-10» оператором-разведчиком. Затем Бугай получил совершенно новую машину. Она управляется на стиках. Двигатель, отметил военный, сильно мощнее, чем у предыдущих версий. С помощью аппарата происходят удары по опорным пунктам ВСУ. По словам Бугая, ВС РФ во многих разработках превосходят западные новшейства.