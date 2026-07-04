В Иркутской области активно идёт набор в 25-ю отдельную бригаду БПЛА

В Иркутской области активно идёт набор в 25-ю отдельную бригаду беспилотных систем, об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. В этом подразделении служат наши земляки. Бригада работает с беспилотными системами, а значит, здесь нужны технически подкованные ребята, готовые осваивать современные технологии и применять их на практике.
— Это возможность не просто отдать долг Родине, а стать специалистом в передовой отрасли, которая определяет будущее армии, — отметил Руслан Болотов.
Попасть в подразделение могут сразу несколько категорий молодых людей: выпускники колледжей и вузов; студенты, оформившие академический отпуск; те, кто рассматривает вариант замены одного года срочной службы на год службы в высокотехнологичных войсках беспилотных систем.