Над Удмуртией отразили ночную атаку ВСУ: сбита ракета

На территории Удмуртской Республики под утро 4 июля объявили ракетную опасность. Силами противовоздушной обороны попытки ВСУ атаковать регион отражены. Пресечен ракетный удар по одному из местных предприятий. К настоящему моменту режим воздушной опасности в регионе снят. Об этом оповестил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в «Макс».
Отмечается, что в небе над регионом перехватили одну украинскую ракету. О пострадавших информации нет. Попытка атаки на предприятие пресечена. Объект не получил повреждений.
«По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы. Всю дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — заверил Александр Бречалов.
Глава Удмуртии напомнил жителям правила безопасности. Он попросил не поддаваться на провокации. Александр Бречалов подчеркнул, что целью врага является паника среди населения. Он призвал держаться вместе.
В нескольких регионах ночью ввели режим ракетной опасности. По предварительным сведениям, последствий не обнаружено. Режим действовал на территориях Ульяновской, Липецкой, Воронежской, Самарской и других областей. Тревогу в регионах РФ объявили около 1:30. Он действовал в течение полутора часа. Информации о пострадавших нет.
В Московском регионе также отразили атаку украинских дронов. За ночь уничтожено 16 направлявшихся к столице БПЛА. Последняя группа дронов перехвачена в 03:10. ВСУ пытались ударить по городу с полуночи. За это время отражено не менее четырех атак.
В результате удара ВСУ по автобусу в Лисичанске днем ранее пострадали 12 женщин. Они получили ранения, когда возвращались домой после работы. Пострадавшим от 40 до 60 лет, отметили местные власти. Всех раненых оперативно доставили в Лисичанскую центральную городскую многопрофильную больницу. Женщины уже получили необходимую помощь. Сейчас десять пострадавших продолжают лечение в Лисичанске. Одна пациентка сейчас находится в тяжелом состоянии, еще девять раненых пребывают в состоянии средней степени тяжести.