Путин предложил присвоить звание генерала полковнику Картавкину, освобождавшему Константиновку

Президент РФ Владимир Путин предложил присвоить звание генерала полковнику Александру Картавкину. Об этом российский лидер упомянул во время совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск. Отчёт об этом мероприятии публикует пресс-служба Кремля. Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск в пятницу 3 июля.
Президент попросил главу Генштаба Валерия Герасимова обратить внимание на то, что Картавкин, являясь командующим 6-й мотострелковой дивизией, находится в звании полковника. 6-я мотострелковая дивизия в числе других подразделений освобождала Константиновку.
Накануне военкор KP.RU Александр Коц рассказал, как российская армия брала Константиновку, подробности здесь.
Освободив Константиновку, российская армия лишила Киев главного щита перед битвой за Краматорск и Славянск.
На совещании Путин также оценил ход проведения спецоперации на Украине. Он заверил, что победа в конфликте будет за Россией.
Также российский лидер назвал отреагировал на заявления Киева о якобы успехах ВСУ, назвав распространение подобной информации украинской пропагандистской операцией.