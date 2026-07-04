Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предложил присвоить звание генерала полковнику Картавкину, освобождавшему Константиновку

Путин намерен присвоить генеральское звание полковнику Картавкину.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин предложил присвоить звание генерала полковнику Александру Картавкину. Об этом российский лидер упомянул во время совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск. Отчёт об этом мероприятии публикует пресс-служба Кремля. Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск в пятницу 3 июля.

Президент попросил главу Генштаба Валерия Герасимова обратить внимание на то, что Картавкин, являясь командующим 6-й мотострелковой дивизией, находится в звании полковника. 6-я мотострелковая дивизия в числе других подразделений освобождала Константиновку.

Накануне военкор KP.RU Александр Коц рассказал, как российская армия брала Константиновку, подробности здесь.

Освободив Константиновку, российская армия лишила Киев главного щита перед битвой за Краматорск и Славянск.

На совещании Путин также оценил ход проведения спецоперации на Украине. Он заверил, что победа в конфликте будет за Россией.

Также российский лидер назвал отреагировал на заявления Киева о якобы успехах ВСУ, назвав распространение подобной информации украинской пропагандистской операцией.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше