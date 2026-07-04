Украинские ракеты утром пытались ударить по Екатеринбургу

Утром 4 июля в Свердловской области повторно объявили ракетную опасность. Режим повышенного внимания действовал с 04:45. Сейчас ограничения сняты. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер на канале в «Макс».
Он не информировал о последствиях на земле и пострадавших. Губернатор призвал жителей к бдительности и напомнил правила безопасности при введении режима ракетной опасности.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово в целях безопасности временно действовали ограничения на полеты. Авиагавань была недоступна для вылетов и прилетов с 5:06. Спустя 40 минут ограничения сняли.
Ночью не менее 20 воздушных гаваней не принимали и не отправляли рейсы из-за усиления мер безопасности. Ограничения вводили на фоне попыток атак на ряд регионов. Они продолжают действовать в аэропортах Костромы, Калуги, Нижнего Новгорода, Пскова, петербургского Пулково и Ярославля.