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Украинские ракеты утром пытались ударить по Екатеринбургу

Ракетную опасность дважды объявляли в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 июля в Свердловской области повторно объявили ракетную опасность. Режим повышенного внимания действовал с 04:45. Сейчас ограничения сняты. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер на канале в «Макс».

Он не информировал о последствиях на земле и пострадавших. Губернатор призвал жителей к бдительности и напомнил правила безопасности при введении режима ракетной опасности.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в целях безопасности временно действовали ограничения на полеты. Авиагавань была недоступна для вылетов и прилетов с 5:06. Спустя 40 минут ограничения сняли.

Ночью не менее 20 воздушных гаваней не принимали и не отправляли рейсы из-за усиления мер безопасности. Ограничения вводили на фоне попыток атак на ряд регионов. Они продолжают действовать в аэропортах Костромы, Калуги, Нижнего Новгорода, Пскова, петербургского Пулково и Ярославля.

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