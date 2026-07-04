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С 3 на 4 июля Самарская область дважды поднималась по воздушной тревоге

В регионе объявлялась ракетная опасность.

Источник: ГУ МЧС по Самарской области

Традиционное время отдыха после напряжённой рабочей недели — ночь с пятницы на субботу — дважды было омрачено воздушной тревогой в Самарской области. В регионе объявлялась ракетная опасность.

Первый сигнал поступил в 22:26 пятницы, 3 июля. Об угрозе сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Вскоре в городах и посёлках завыли сирены. В крупных населённых пунктах остановился общественный транспорт, высадив пассажиров. Многим пришлось добираться домой пешком, на такси или дожидаться отбоя, который прозвучал лишь через час — в 23:21. Впрочем, обошлось без последствий. О прилётах не сообщается.

Второй раз система оповещения об экстренных ситуациях разбудила жителей области в 2:42 субботы, 4 июля. На сей раз тревожный режим действовал более двух часов и был снят лишь в 4:37. Многим это помешало выспаться и отдохнуть, но, к счастью, вновь обошлось без последствий.

Утром Минобороны России отчиталось о сбитии 389 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами страны. Самарская область в списках не значится.

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