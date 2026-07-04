Силы ПВО за ночь уничтожили 389 беспилотников ВСУ над регионами России

По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 20:00 мск 3 июля до 07:00 мск 4 июля. Беспилотники были сбиты над территориями Владимирской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Липецкой, Ленинградской, Саратовской, Смоленской, Новгородской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.