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Силы ПВО за ночь уничтожили 389 беспилотников ВСУ над регионами России

Беспилотники ВСУ сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 4 июля, перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 20:00 мск 3 июля до 07:00 мск 4 июля. Беспилотники были сбиты над территориями Владимирской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Липецкой, Ленинградской, Саратовской, Смоленской, Новгородской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 72 авиабомбы, три крылатые ракеты «Фламинго» и 3 871 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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