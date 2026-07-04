Силы ПВО уничтожили 67 БПЛА ВСУ над Ленобластью

В ночь на субботу, 4 июля, регионы России подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. Одним из главных направлений удара стала Ленинградская область, где силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 67 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над Ленинградской областью сбиты 67 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал глава региона в «Максе», отметив, что боевая работа по отражению налета дронов продолжается.
Параллельно под ударом оказался столичный регион. В Московской области всего лишь за три часа силами ПВО было уничтожено 16 беспилотников самолетного типа, направлявшихся к Москве.
По официальной информации Министерства обороны РФ, в ночь на субботу, 4 июля, российские средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 389 украинских беспилотников над российскими регионами, а также и над акваториями Черного и Азовского морей.