Бойцы 132-й бригады группировки войск «Центр» проявили мужество, когда во время штурма одного из жилых домов у них полностью закончился боекомплект. Штурмовая группа не отступила и пошла в ближний бой против превосходящих сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об рассказал командир штурмовой группы Алексей Никитин на видео, опубликованном Министерством обороны РФ.
Российские бойцы смогли полностью зачистить объект с помощью холодного оружия, несмотря на колоссальный риск.
«Подъезд мы зачищали с ребятами. БК когда кончился, пошли в ножевую. Там было страшно. Нас шесть было, их одиннадцать», — поделился подробностями командир.
Никитин отметил, что залогом выживания и успеха в таких экстремальных ситуациях является непрерывная боевая подготовка. «Нужны тренировки, чтобы постоянно всё новое было, чтобы постоянно закреплять», — заявил он.
Накануне в Министерстве обороны сообщили, что за неделю бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли огневое поражение 18 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области.