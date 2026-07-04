Штурмовик Никитин сообщил о ножевой схватке с бойцами ВСУ в подъезде

Бойцы 132-й бригады группировки войск «Центр» проявили мужество, когда во время штурма одного из жилых домов у них полностью закончился боекомплект. Штурмовая группа не отступила и пошла в ближний бой против превосходящих сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об рассказал командир штурмовой группы Алексей Никитин на видео, опубликованном Министерством обороны РФ.