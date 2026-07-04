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Штурмовик Никитин сообщил о ножевой схватке с бойцами ВСУ в подъезде

Штурмовики группировки «Центр» зачистили подъезд без патронов.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы 132-й бригады группировки войск «Центр» проявили мужество, когда во время штурма одного из жилых домов у них полностью закончился боекомплект. Штурмовая группа не отступила и пошла в ближний бой против превосходящих сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об рассказал командир штурмовой группы Алексей Никитин на видео, опубликованном Министерством обороны РФ.

Российские бойцы смогли полностью зачистить объект с помощью холодного оружия, несмотря на колоссальный риск.

«Подъезд мы зачищали с ребятами. БК когда кончился, пошли в ножевую. Там было страшно. Нас шесть было, их одиннадцать», — поделился подробностями командир.

Никитин отметил, что залогом выживания и успеха в таких экстремальных ситуациях является непрерывная боевая подготовка. «Нужны тренировки, чтобы постоянно всё новое было, чтобы постоянно закреплять», — заявил он.

Накануне в Министерстве обороны сообщили, что за неделю бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли огневое поражение 18 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области.