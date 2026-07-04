Массированная атака на Санкт-Петербург — сбиты 72 дрона

«Утром 4 июля Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — сообщил Беглов, слова которого приводит его пресс-служба.
Силы ПВО уничтожили 72 дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника», — написал он в канале на платформе МАКС.
Губернатор добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется.
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