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Массированная атака на Санкт-Петербург — сбиты 72 дрона

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Источник: РИА "Новости"

«Утром 4 июля Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — сообщил Беглов, слова которого приводит его пресс-служба.

Силы ПВО уничтожили 72 дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника», — написал он в канале на платформе МАКС.

Губернатор добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется.

написал Дрозденко

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