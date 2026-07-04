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Пулково возобновил работу после атаки БПЛА ВСУ и вернулся к штатному режиму

Росавиация сняла ограничения на приём и отправку рейсов в петербургском аэропорту. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.

Петербургский аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов после утренней атаки беспилотников. О снятии ограничений сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полётов. Рано утром 4 июля аэропорт изменил режим работы: сначала обслуживал рейсы по согласованию с компетентными органами, затем приём и отправку полностью приостановили. Около 8:50 Пулково возобновил работу.

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