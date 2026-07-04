В Свердловской области ночью дважды вводили режим ракетной опасности

Господин Паслер призывал уральцев спуститься в подвалы и убежища, сесть на пол у несущих стен и защитить голову руками. «Если укрыться невозможно, найдите любое углубление на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками», — пояснил губернатор. Он добавил, что выйти из укрытий будет можно только после сигнала «Отбой опасности».
Денис Паслер напомним свердловчанам о запрете подбирать какие-либо обломки и перемещать их.
Нельзя также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
Ракетная опасность в Свердловской области была впервые объявлена 27 февраля, 29 мая — на территории всех шести регионов Уральского федерального округа (УрФО). За все время режим вводился на Среднем Урале шесть раз, включая два случая 4 июля. В последний раз ракетная опасность была объявлена 10 июня — она длилась с 7:40 до 9:32.
Периодически власти сообщают и о беспилотной опасности в Свердловской области. Впервые соответствующий режим ввели 25 апреля, когда беспилотный летательный аппарата (БПЛА) врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга и повредил 44 квартиры. С того момента на территории региона 11 раз сообщали об угрозе атаки БПЛА, в последний раз — в среду. Тогда режим беспилотной опасности длился с 10:21 до 15:30.