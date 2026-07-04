Беспилотники ударили по нефтяному терминалу в Кировском районе Петербурга

Добавим, что воздушную опасность в Северной столице отменили после 9 часов утра. До этого момента губернатор и оперштаб рекомендовали не выходить на улицу и оставаться в своих домах. Аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы. В итоге к 10:00 задержано на 2 часа более 40 самолетов. Но сейчас обстановка в городе спокойное, небо открыли.