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При ночной атаке на Крым погиб человек — ранены взрослый и ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. Во время ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В результате вражеской атаки этой ночью на Крым погиб один человек. Еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Слова поддержки пострадавшим», — говорится в сообщении.

По информации Аксенова, органы власти окажут всю необходимую помощь.

«Прошу крымчан проявлять бдительность, доверять только официальным источникам информации», — заключил глава республики.

В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.

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