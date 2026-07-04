При ночной атаке на Крым погиб человек — ранены взрослый и ребенок

«В результате вражеской атаки этой ночью на Крым погиб один человек. Еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Слова поддержки пострадавшим», — говорится в сообщении.
По информации Аксенова, органы власти окажут всю необходимую помощь.
«Прошу крымчан проявлять бдительность, доверять только официальным источникам информации», — заключил глава республики.
В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.
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