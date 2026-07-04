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Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки, в результате которой есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщается в канале надзорного ведомства на платформе МАКС.

Источник: РИА "Новости"

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов», — говорится в сообщении.

Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986−50−76.
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