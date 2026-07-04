Во время атаки БПЛА в Ленобласти пострадала женщина

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что ночная атака БПЛА всё же не обошлась без последствий.
«В Волосовском районе, Бегуницкое сп — выбило окна в частном доме, пострадала женщина», — сообщил в своём MAX глава региона.
Как уточнил губернатор, на место происшествия оперативно прибыла бригада скорой, пострадавшей оказали помощь, а госпитализация не потребовалась.
В деревне Котино Волосовского района загорелся дом, а вместе с ним — сарай, баня и беседка. Два частных дома, забор и легковой автомобиль получили повреждения в деревне Лисино. Стёкла выбило в одной из построек в Худанке, а также в Ускуле Ломоносовского района.
«В Лужском районе, в деревне Мужич повреждено остекление и фасад в частном доме», — добавил глава региона и поблагодарил силы ПВО за проделанную работу.