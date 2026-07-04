Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время атаки БПЛА в Ленобласти пострадала женщина

Губернатор Ленинградской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что ночная атака БПЛА всё же не обошлась без последствий.

«В Волосовском районе, Бегуницкое сп — выбило окна в частном доме, пострадала женщина», — сообщил в своём MAX глава региона.

Как уточнил губернатор, на место происшествия оперативно прибыла бригада скорой, пострадавшей оказали помощь, а госпитализация не потребовалась.

В деревне Котино Волосовского района загорелся дом, а вместе с ним — сарай, баня и беседка. Два частных дома, забор и легковой автомобиль получили повреждения в деревне Лисино. Стёкла выбило в одной из построек в Худанке, а также в Ускуле Ломоносовского района.

«В Лужском районе, в деревне Мужич повреждено остекление и фасад в частном доме», — добавил глава региона и поблагодарил силы ПВО за проделанную работу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше