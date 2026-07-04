ВС РФ уничтожили ангар с дронами ВСУ в Николаевской области

Как сообщили в ведомстве, в районе населенного пункта Зеленый Яр Николаевской области расчетом разведывательного БПЛА был выявлен ангар, где хранились беспилотники противника. «По месту хранения беспилотников был нанесен удар с применением БПЛА “Герань-2”. В результате удара склад БПЛА получил значительные повреждения, на нем возник объемный пожар», — отмечается в сообщении.
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