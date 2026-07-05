Погибшего бойца СВО проводили в последний путь в Эхирит-Булагатском районе

IrkutskMedia, 4 июля. В Эхирит-Булагатском районе простились с жителем деревни Куяда, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции Геннадием Сыроватским. В сентябре 2025 года мужчина заключил контракт с министерством обороны и отправился к месту несения службы. Он служил в составе мотострелковых войск, принимал участие в боях в поселке Шахово Донецкой Народной Республики.
Геннадий Сыроватский родился 18 февраля 1988 года в Иркутске в многодетной семье, где рос вместе с сестрой и пятью братьями. Когда Геннадию исполнилось 7 лет, его семья переехала в деревню Куяда Эхирит-Булагатского района.
После окончания Захальской средней школы Геннадий получил профессию в Оекском профессиональном училище № 60 по специальности «повар». В его жизни случились тяжелые личные утраты: сначала не стало маленькой дочери, а затем ушла из жизни супруга. Последние годы Геннадий Васильевич работал вахтовым методом.
За время службы он проявил исключительное мужество: трижды был ранен, но после госпиталей неизменно возвращался в строй. Боевые товарищи помнят его как стойкого воина. За доблесть он был удостоен наград и имел статус ветерана боевых действий.
29 мая 2026 года в районе населенного пункта Торецкое Добропольского муниципального округа ДНР мужчина погиб.