Погибшего бойца СВО проводили в последний путь в Эхирит-Булагатском районе

После окончания Захальской средней школы Геннадий получил профессию в Оекском профессиональном училище № 60 по специальности «повар». В его жизни случились тяжелые личные утраты: сначала не стало маленькой дочери, а затем ушла из жизни супруга. Последние годы Геннадий Васильевич работал вахтовым методом.



За время службы он проявил исключительное мужество: трижды был ранен, но после госпиталей неизменно возвращался в строй. Боевые товарищи помнят его как стойкого воина. За доблесть он был удостоен наград и имел статус ветерана боевых действий.