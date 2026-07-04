Российские Су-34 ударили по позициям 101-й бригады теробороны ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту 101-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в Сумской области. Атака была выполнена с применением четырех авиабомб ФАБ-250. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.