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Российские Су-34 ударили по позициям 101-й бригады теробороны ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту 101-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в Сумской области. Атака была выполнена с применением четырех авиабомб ФАБ-250. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК был нанесен удар по огневым позициям на опорном пункте 101 бригады территориальной обороны ВСУ, находившемуся в населенном пункте Уланово Сумской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, дополнительно самолеты Су-34 нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами 4-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины. Для этого применялись четыре авиабомбы ФАБ-500. Цель располагалась в районе населенного пункта Доброполье.