Российские Су-34 ударили по позициям 101-й бригады теробороны ВСУ

«Четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК был нанесен удар по огневым позициям на опорном пункте 101 бригады территориальной обороны ВСУ, находившемуся в населенном пункте Уланово Сумской области», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дополнительно самолеты Су-34 нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами 4-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины. Для этого применялись четыре авиабомбы ФАБ-500. Цель располагалась в районе населенного пункта Доброполье.