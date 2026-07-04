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Минобороны сообщило о срыве попытки комбинированного удара ВСУ по России

В ночь на субботу киевский режим осуществил попытку комбинированного удара по территории России, заявили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве сообщили, что «попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана».

Как уточняется, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 500 воздушных целей. В их числе: десять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области, а также 494 беспилотника большой дальности.

В минувший четверг российское военное ведомство сообщило о массированном ударе возмездия в Киеве и Киевской области. Были поражены не менее пяти предприятий военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и газораспределительные станции.

Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал российский удар возмездия по военным объектам в украинской столице как особенно мощный. По его словам, в городе была «страшная ночь».

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