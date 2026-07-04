Минобороны сообщило о срыве попытки комбинированного удара ВСУ по России

В ведомстве сообщили, что «попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана».