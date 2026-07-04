ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Харьковской области и один в ДНР

Как указано в заявлении ведомства, «подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области».
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка в ДНР. По данным Минобороны, российские военные также нанесли поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии Украины в районах нескольких населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Яцковки, Рубцов и Редкодуба в ДНР.
В Минобороны РФ 4 июля также сообщили, что Армия России нанесла удары по украинской нефтебазе «Канцеровка» в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области. Для снижения военно-экономического потенциала противника применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-4» и «Гербера». В результате попаданий инфраструктура объекта получила значительные повреждения.