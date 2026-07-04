ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Харьковской области и один в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка в ДНР. По данным Минобороны, российские военные также нанесли поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии Украины в районах нескольких населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области.