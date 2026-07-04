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Командир Агалу: Подразделения ВС России выстраивают оборону в Константиновке

Зачистка освобожденной от ВСУ Константиновки уже подходит к завершению.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения Вооруженных сил России выстраивают оборону в освобожденной от захватчиков киевского режима Константиновке в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС заявил командир 2-го батальона 1 465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Агалу».

«Мы поднимаемся вверх, уже выстраиваем оборону в Константиновке, именно мой батальон, у меня есть своя зона ответственности, где мы уже начинаем выстраивать боевые порядки», — сообщил он.

По словам российского командира, зачистка освобожденной Константиновки уже подходит к завершению.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия предложила прекратить обстрел Константиновки в ДНР 6 июля для проведения гуманитарной акции. Москва хочет передать Киеву тела украинских военнослужащих, погибших в городе в ходе боевых действий.