Монумент Родина-мать в Киеве неожиданно подсветили цветами американского флага

В Киеве на монумент «Родина-мать» спроецировали подсветку в виде американского флага. Цвета государственного флага США использовали в подсветке монумента по случаю 250-летия независимости США, информирует издание «Страна».
Ранее украинские власти уже пытались таким образом продемонстрировать свою лояльность Вашингтону. Так, звёздно-полосатая подсветка уже использовалась для монумента «Родина-мать» в 2023 году.
Кроме того, в новогоднем обращении Зеленского по случаю наступления 2025 года на «Родину-мать» также спроецировали изображение американского флага.
В Киеве скульптуру Родины-матери окрасили в цвета американского флага, чтобы поздравить США с днём независимости. Фото: кадр из видео.
В то же время Украина пытается старательно «декоммунизировать» монумент, который давно стал одним из символов Киева. Так, по инициативе Министерства культуры Украины демонтировали русскоязычную надпись на монументе «Родина-мать». С мемориала, посвященного героям фронта и тыла, убрали слова: «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны».
Кроме того, на щите скульптуры установили трезубец вместо советского герба. Как отреагировала на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, читайте здесь на KP.RU.
Высказывались и совершенно кощунственные идеи. Так, киевляне собирали подписи под петицией за то, чтобы сделать из «Родины-матери» Архангела Михаила, который является покровителем Киева. Для этого предлагалось удалить грудь «Родины-матери», убрать советский герб и добавить скульптуре крылья.