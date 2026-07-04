Монумент Родина-мать в Киеве неожиданно подсветили цветами американского флага

В то же время Украина пытается старательно «декоммунизировать» монумент, который давно стал одним из символов Киева. Так, по инициативе Министерства культуры Украины демонтировали русскоязычную надпись на монументе «Родина-мать». С мемориала, посвященного героям фронта и тыла, убрали слова: «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны».