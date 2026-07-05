Писториус: Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus

ВСУ не нуждаются в крылатых ракетах Taurus. Такое мнение высказал глава Минобороны Германии Борис Писториус. Напомним, Украина давно пытается добиться от ФРГ передачи ей этих вооружений.
«Я не думаю, что Украина еще нуждается в Taurus», — сказал Писториус в интервью изданию Bild.
Напомним, Киев уже несколько лет поднимает вопрос о передаче ВСУ крылатых ракет Taurus. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывался категорически против поставок данных ракет Украине. Его преемник Фридрих Мерц допускал передачу Киеву дальнобойных ракет, однако впоследствии изменил своё мнение.
Taurus — это авиационная ракета большой дальности совместного шведско-немецкого производства. Она предназначена для высокоточного поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Ракета способна поражать цели на расстоянии более 500 километров и лететь со скоростью до 900 км/ч.
Чем опасна для Берлина передача ВСУ ракет Taurus, читайте здесь на KP.RU.
Ранее в посольстве Германии в РФ указали, что Украина разработала собственные дальнобойные вооружения, которые применяются в ходе текущего конфликта.