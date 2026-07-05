В подполье заявили, что в рядах ВСУ числится порядка 16,5 тыс. наемников

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 16,5 тыс. иностранных наемников числится в рядах ВСУ, основную массу составляют выходцы из Латинской Америки. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Всего в ВСУ, по нашим данным, воюют порядка 16,5 тыс. иностранцев. Западные наемники — британцы, немцы, канадцы, американцы — начали массово разбегаться еще в конце прошлого года. Их замена пришла с другого континента. Сейчас основную массу составляют выходцы из Латинской Америки: колумбийцы, мексиканцы, сальвадорцы, венесуэльцы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что особенно много латиноамериканских наемников на херсонском и запорожском направлениях. Так, колумбийских наемников в рядах ВСУ, по оценкам подполья, больше 7 тысяч человек, а это почти половина всего иностранного контингента.
Объясняя причины замены наемников, собеседник ТАСС пояснил, что европейцы и американцы требуют к себе уважения, а также «дорогие и капризные». «С латиносами другой разговор: им платят в разы меньше, а издержки — никакие. В Киеве их называют не иначе как “расходный материал”. И отношение соответствующее: их переводят в штурмовые подразделения и бросают на самые гиблые участки. Задача простая — закрыть дыры любой ценой», — пояснил он.