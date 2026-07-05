Объясняя причины замены наемников, собеседник ТАСС пояснил, что европейцы и американцы требуют к себе уважения, а также «дорогие и капризные». «С латиносами другой разговор: им платят в разы меньше, а издержки — никакие. В Киеве их называют не иначе как “расходный материал”. И отношение соответствующее: их переводят в штурмовые подразделения и бросают на самые гиблые участки. Задача простая — закрыть дыры любой ценой», — пояснил он.