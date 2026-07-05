ВСУ атаковали Крым, один человек погиб и два получили ранения

На севере Крыма в результате атаки ВСУ погиб один человек. Еще двое пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Аксенов в мессенджере «Макс».
Глава региона также призвал жителей использовать только официальные источники информации.
В ночь на субботу украинские дроны также атаковали Крым, в результате ударов один человек погиб, еще двое получили ранения, включая 10-летнего ребенка.
Согласно данным губернатора Александра Дрозденко, в ночь на 4 июля силами ПВО были ликвидированы 67 дронов ВСУ над Ленинградской областью. Параллельно силы ПВО РФ уничтожили несколько дронов на подлете к Москве.