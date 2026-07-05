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ВСУ атаковали Крым, один человек погиб и два получили ранения

Аксенов сообщил о последствиях ночной атаки ВСУ на Крым 5 июля.

Источник: Комсомольская правда

На севере Крыма в результате атаки ВСУ погиб один человек. Еще двое пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Аксенов в мессенджере «Макс».

Глава региона также призвал жителей использовать только официальные источники информации.

В ночь на субботу украинские дроны также атаковали Крым, в результате ударов один человек погиб, еще двое получили ранения, включая 10-летнего ребенка.

Согласно данным губернатора Александра Дрозденко, в ночь на 4 июля силами ПВО были ликвидированы 67 дронов ВСУ над Ленинградской областью. Параллельно силы ПВО РФ уничтожили несколько дронов на подлете к Москве.

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